Aggressione davanti discoteca, uomo in gravi condizioni

(ANSA) - GENOVA, 25 MAR - Violenta aggressione all'alba. Un uomo di 35 anni è stato picchiato in corso Perrone, davanti al locale Pianeta Rosso. L'uomo è stato soccorso e intubato dal personale del 118, arrivato con l'automedica, e portato in codice rosso all'ospedale San Martino per un grave trauma cranico. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire l'accaduto. Secondo gli esiti delle prime indagini, l'aggressione è avvenuta nel corso di una rissa tra ecuadoriani.

A chiamare i soccorsi è stato il fratello del ferito. Quando i militari sono arrivati il resto del gruppo si era già allontanato. (ANSA).