In Liguria lettini e ombrelloni anche su scogliere e dighe

(ANSA) - GENOVA, 24 MAR - In liguria si potranno usare scogliere artificiali e altre opere a mare per la balneazione.

La Giunta regionale ha fissato le linee guida: la possibilità di sfruttare questi spazi sarà concessa dopo verifiche si sicurezza. In queste zone sarà possibile mettere solo attrezzature amovibili. Le linee guida prevedono che questi spazi possano essere adibiti a solarium, vi si possa installare tavolati facilmente rimovibili e fissati in modo da non comportare modifiche strutturali permanenti o danneggiamenti alle scogliere e alle opere di difesa a mare. È consentito l'utilizzo di lettini, sdraio, sedie, ombrelloni. Tutto dovrà essere rimosso in caso di allerta meteo marina e le aree non potranno essere frequentate se il vento sarà tale da non rendere stabili le attrezzature. Il concessionario deve garantire alcuni servizi minimi: sicurezza, pulizia, sorveglianza, salvataggio e primo soccorso "Grazie a questo documento - precisa l'assessore regionale al Demanio marittimo Marco Scajola - sarà possibile applicare la norma già dalla prossima stagione estiva. Non si tratta di nuove concessioni e non verrà sottratto spazio alle attuali spiagge libere, ma dell'utilizzo di aree ha chi ha una concessione limitrofa. Vogliamo andare incontro alle richieste degli operatori del turismo, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle norme di sicurezza. Si tratta di una sperimentazione. Se funzionerà, nel 2024 i Comuni dovranno modificare i loro Piani di utilizzo demaniale". I balneari interessati a estendersi sulle scogliere artificiali dovranno presentare una richiesta al Comune. L'ultima parola spetterà alle singole amministrazioni che dovranno confermare la sicurezza delle aree con perizie tecniche. (ANSA).