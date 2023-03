Maxi furto a Quarto, spariti 60 mila euro tra contanti e monili

(ANSA) - GENOVA, 23 MAR - I ladri sono andati a colpo sicuro e dopo avere forzato una finestra hanno rubato 52 mila euro in contanti e gioielli per un valore di 10 mila euro. Il maxi furto è avvenuto ieri pomeriggio in via Bottini, a Quarto. A chiamare la polizia è stata la padrona di casa che al suo rientro ha trovato il chiavistello inserito. E' passata dal giardino e ha trovato la casa a soqquadro. Controllando in giro ha notato che era stata rubata una borsa rossa dove aveva messo i soldi frutto della vendita della casa dei genitori morti. Spariti anche i gioielli. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia con la scientifica per provare a individuare i ladri. (ANSA).