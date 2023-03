'Erba Persa' protagonista a Santa Margherita Ligure

(ANSA) - GENOVA, 22 MAR - L'Erba persa, la tradizionale mostra mercato florovivaistica di Santa Margherita a Villa Durazzo, che andrà in scena dall'8 al 10 aprile prossimi si trasforma diventando un vero e proprio festival con incontri, workshop e mostre. Il progetto, con la società partecipata Progetto Santa Margherita e il Comune, è di Laura Bianchi ed Elisa Ci Penagini, rispettivamente giornalista e photo editor milanesi innamorate del Tigullio. "Parola d'ordine: più verde per tutti. Per il restyling di L'Erba Persa 2023 e la sua trasformazione in Festival, abbiamo pensato a un calendario che coinvolga proprio tutti. Tutte la fasce di età con tutte le formule di intrattenimento possibile. Vogliamo avvicinare le persone alla natura in qualsiasi modo. Perché la natura è tutto" spiegano Bianchi e Ci Penagini. Il tema dell'edizione 2023 sarà Senape e Amaranto, i colori di Villa Durazzo fulcro del Festival, ma anche erbe spontanee autoctone del bacino del mediterraneo (senape) o aliene che nel tempo lo hanno pacificamente colonizzato (amaranto). Senape e amaranto rappresentano un nuovo modo sostenibile ed estetico di concepire il giardino e più in generale il paesaggio. Ospite d'onore sarà il famoso architetto paesaggista Marco Bay che curerà un allestimento sulla terrazza del Castello cinquecentesco. Oltre al calendario degli eventi si è lavorato in stretta sinergia per coinvolgere nel festival commercianti, ristoratori e albergatori invitandoli a proporre vetrine a tema o menu "plant based".

"La natura di per sé è un Festival di colori e profumi - commentano il sindaco Paolo Donadoni e l'Assessore Beatrice Tassara con incarico a Villa Durazzo - L'Erba Persa è un appuntamento importante per Santa Margherita Ligure sia per presenze sul territorio sia perché dà il benvenuto alla stagione turistica. Questa formula è un bel biglietto da visita per la bellezza di Santa Margherita Ligure, per raccontare tutti insieme la sua sensibilità verso i temi della sostenibilità e del rispetto verso l'ambiente e per raccontare la sua vivacità".

