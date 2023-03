Biglietti stadio: M5s, Regione dica chi la ha ricevuti

(ANSA) - GENOVA, 22 MAR - "Regione afferma, in una nota, che i 600 tagliandi ceduti dai club della Sampdoria e dello Spezia sono stati elargiti gratuitamente e non rientrano dunque in alcun contributo destinato alle squadre liguri di serie A. Bene.

A questo punto Regione ottemperi quanto prima a una richiesta precisa fatta ieri in V Commissione: cioè, la lista completa di chi si è visto attribuire i biglietti gratuiti per le partite in casa delle due squadre liguri. È una semplice questione di trasparenza e crediamo sia necessaria. Speriamo che la gratuità non sia fonte di imbarazzo per la compagine che amministra l'Ente. Vale a dire: regalare i biglietti a chi potrebbe tranquillamente pagarseli di tasca propria non sarebbe proprio il massimo. Detto ciò, avanziamo un suggerimento nell'interesse di tutti: in futuro, perché non regalare quei biglietti alle scuole calcio dilettantistiche della Liguria?".

Così, il capogruppo regionale M5s e presidente della V Commissione Fabio Tosi. (ANSA).