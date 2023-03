Torna SciaccheTrail, di corsa tra i vigneti delle Cinque Terre

(ANSA) - GENOVA, 20 MAR - E' scattato il conto alla rovescia alle Cinque Terre per la settima edizione di SciaccheTrail, la corsa di ultra running ispirata allo sciacchetrà: la gara si corre sui sentieri del Parco Nazionale Cinque Terre, tra i vigneti che producono il celebre passito. Appuntamento sabato 25 marzo, con 300 atleti che affronteranno un tracciato di 47 km, attraversando tutta la diversità degli habitat del Parco. Si rinnova anche il connubio arte/runner con il pettorale disegnato dalla mano del regista Disney Pixar Enrico Casarosa, autore del film di animazione dedicato alle Cinque Terre "Luca". "E' una festa per il territorio, che valorizza il Parco Nazionale delle Cinque Terre e i vigneti", spiega il vice presidente della Regione Alessandro Piana. "Con SciaccheTrail promuoviamo attraverso lo sport due eccellenze liguri: la viticoltura e l'incredibile Parco Nazionale delle Cinque Terre", dichiara l'assessore regionale allo Sport Simona Ferro.

Per Donatella Bianchi, Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre bisogna "vivere il Parco come esperienza e non come passaggio. In questo orizzonte SciaccheTrail apre la stagione dell'outdoor alle Cinque Terre esaltandone la varietà di habitat naturali".

Grande soddisfazione da parte di Emanuele Moggia, Sindaco di Monterosso al mare: "SciaccheTrail è una manifestazione a cui teniamo molto perché offre ai visitatori quella chiave di lettura, la più autentica, per conoscere il nostro territorio." Vincenzo Resasco, presidente ASD Polisportiva Cinque Terre racconta che "già nel 1976 a Manarola era stata organizzata una marcia tra i vigneti che passava dalla via dell'Amore alla strada dei santuari. Il comune denominatore oggi è quello stesso amore per il paesaggio e la natura". (ANSA).