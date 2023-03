Non paga canoni demaniali, sigilli a Yacht club Sestri Levante

Sigilli allo Yacht Club di Sestri Levante la cui sede con annesso bar e ristorante sono stati posti sotto sequestro dopo che il Comune ha dichiarato decaduta la concessione per morosità. Il comandante del Comando Locamare di Sestri, Mario Tarallo, ha trasmesso la pratica alla Procura della Repubblica evidenziando la relativa denuncia per occupazione abusiva di suolo demaniale.

In più la Guardia di Finanza ha rilevato che l' attività di ristorazione e bar era priva di licenza. Fino a nuovo ordine i soci dello Yacht Club, la segretaria ed i due collaboratori non potranno accedere in sede e allo stesso tempo i dipendenti del ristorante non potranno entrare nella struttura.

"Io sono la parte lesa, ho dovuto licenziare due dipendenti per via delle diatribe con lo Yacht club Sestri Levante. La stagione è compromessa, ora toccherà al giudice stabilire chi ha ragione". Così il gestore del club Andrea Didomenico commenta il provvedimento di sequestro per morosità dello stabile dello Yacht club Sestri Levante operato dopo la segnalazione del mancato pagamento dei canoni demaniali e la denuncia di occupazione abusiva di suolo pubblico. "Da alcuni anni stiamo cercando di allontanare il gestore del bar ristorante - spiega il presidente del sodalizio sportivo Nicolò Gandolfo - perché inadempiente e moroso e ora il provvedimento della Capitaneria, anche se ci creerà problemi di tipo amministrativo, sancirà finalmente l'allontanamento di questa persona". Il Comune parla di morosità per la concessione degli anni scorsi "ma noi come circolo sportivo avevamo un canone particolare - ha concluso Gandolfo -. Però avendo anche l'esercizio di bar e ristorazione il canone è diverso e avrebbe dovuto pagare chi gestisce".