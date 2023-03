Ladro si lancia dal viadotto per sfuggire alla polizia, è grave

Stava svaligiando un'auto, ma quando è intervenuta una pattuglia della Polizia è salito su una macchina ed è fuggito. Inseguito è entrato in una strada senza uscita, ha fatto inversione e si è scontrato con la volante: a quel punto volante, ha abbandonato l'auto, ha rubato una bicicletta ed è di nuovo fuggito. I poliziotti lo hanno inseguito: quando il ladro ha capito che sarebbe stato preso si è lanciato da un viadotto, ed è rimasto ferito gravemente, dopo un volo di circa 10 metri. Il protagonista è un ragazzo italiano di 22 anni: è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Pietra Ligure. E' avvenuto a Savona.

Tutto è cominciato pochi minuti dopo le 17 in via Brilla dove era stato segnalato un uomo che svaligiava alcune auto. La prima fuga è avvenuta a bordo di una Lancia Y: dopo poche centinaia di metri lo scontro con l'auto della polizia. Subito dopo l'impatto, il guidatore della Lancia è scappato, ha rubato una bici e si è allontanato. Pochi minuti dopo, intorno alle 17.30, visto che riaveva addosso la Polizia, l'uomo è sceso dalla bicicletta e si è lanciato dal viadotto, in via Bonini. Sul posto sono intervenuti mezzi dei vigili del fuoco, due ambulanze, l'automedica del 118, due pattuglie dei carabinieri e la polizia scientifica. Nell'incidente sono rimasti feriti i due agenti a bordo dell'auto.