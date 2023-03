Toti: Genova avrà un nuovo volto

(ANSA) - GENOVA, 19 MAR - "È bene che i genovesi visitino questo cantiere e vedano con i loro occhi come la loro città stia vivendo un cambiamento epocale. Questo lavoro darà un nuovo volto a Genova con un nuovo affaccio alla città sul mare che sottolinea il legame indissolubile con questo elemento e che consentirà di rafforzare ancora di più la vocazione del nostro capoluogo e della Liguria come capitale della nautica, resa evidente non solo dalla centralità dell'economia del mare, della logistica e della manifattura di altissimo livello dei nostri cantieri navali, ma anche da eventi di rilievo come il Salone Nautico". Così il governatore Giovanni Toti, che questo pomeriggio ha preso parte alla "Passeggiata di Primavera", l'iniziativa che oggi ha permesso ai genovesi di visitare il cantiere del Waterfront e di percorrere a piedi il fronte mare tra il varco delle Grazie e la Fiera del Mare. "La Liguria è un grande cantiere aperto - ha concluso - e dopo anni di immobilismo in cui non si arrivava neanche alla approvazione di un progetto si viaggia verso un futuro di crescita e sviluppo".

