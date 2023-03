Bucci: Le riparazioni navali non le sposteremo, le allargheremo

(ANSA) - GENOVA, 19 MAR - "Porto e città devono convivere, è la nostra storia, durante più di mille anni di Repubblica erano una cosa sola. È la novantacinquesima volta che dico che non sposteremo le riparazioni navali, semmai le allargheremo". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci durante la 'Passeggiata di primavera' organizzata dal Comune con la collaborazione dell'Autorità portuale nella strada delle riparazioni navali tra Porto Antico e nuovo Waterfront di Levante per renderla percorribile liberamente dai cittadini per la prima volta.

"Il lavoro è la priorità numero uno, abbiamo creato più di 35 mila posti di lavoro e continueremo a crearne", ribadisce dopo un faccia a faccia con un gruppo di delegati sindacali della Fiom preoccupati da un ridimensionamento dell'area delle riparazioni navali.

"Ci sono tante cose che stanno andando nel senso giusto - sottolinea Bucci davanti ai cantieri del nuovo Waterfront di Levante - Bisogna pensare al futuro, la città è stata ferma per troppo tempo, vogliamo che Genova diventi una grande città internazionale. Pensiamo di ripetere esperimenti come quello di oggi della 'Passeggiata di primavera' perché c'è molta affluenza di pubblico e ciò dimostra che ai genovesi interessa, ma non è detto che avverrà tutte le domeniche". (ANSA).