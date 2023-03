Salcedo e Gudmundsson in gol, il Genoa vola

(ANSA) - GENOVA, 18 MAR - Terza vittoria consecutiva per il Genoa che espugna Brescia con un rotondo 3-0 grazie alle reti di Salcedo e alla doppietta di Gudmundsson e consolida il secondo posto avvicinando la capolista Frosinone, sconfitta in casa dal Cosenza. Per i rossoblù di Gilardino si tratta anche della quinta partita consecutiva senza subire gol per un totale di 485', più recuperi , di imbattibilità per Martinez decisivo oggi al Rigamonti su una conclusione insidiosa da fuori di Ndoj.

Genoa in vantaggio a fine primo tempo con Salcedo, titolare solo per un problema al ginocchio che ha fermato Puscas durante il riscaldamento, servito in area da Gudmundsson al termine di una frazione dalle poche emozioni.

Nella ripresa Badelj e compagni hanno consolidato il vantaggio e i cambi del tecnico hanno fatto il resto. In particolare fondamentale l'inserimento di Ekuban autore di entrambi gli assist per i due gol di Gudmundsson, il primo al 25', il secondo al primo di recupero. L'islandese raggiunge così quota 8 reti in stagione. (ANSA).