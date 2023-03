Acqua torna potabile in quasi tutta Sanremo

(ANSA) - SANREMO, 18 MAR - Il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri ha revocato nella gran parte dell'area interessata il divieto di utilizzo dell'acqua potabile per usi alimentari scattato lo scorso fine settimana in seguito all'inquinamento da 1,2,3-tricloropropano delle falde acquifere del torrente Argentina, che ha comportato analogo divieto anche sui gran parte del territorio comunale di Taggia. "Nella giornata di ieri e nella notte appena trascorsa - afferma il primo cittadino - le squadre di Rivieracqua hanno ultimato i bypass per collegare l'acquedotto che serve le zone collinari direttamente al Roja.

Poco fa l'Asl ha quindi confermato la possibilità di revocare ordinanza di non potabilità dell'acqua".

Rimane il divieto di utilizzo dell'acqua per scopi alimentari solo nella zona dell'alta valle Armea (da zona carcere a Beusi fino a Bussana vecchia, comprese Collette Beulle, Cascine Lunaire, Via delle Fonti, regione Gazi e regione Molini Bianchi), dove i tecnici stanno completando le lavorazioni.

Rivieracqua raccomanda un uso moderato dell'acqua, aper evitare picchi di pressione che potrebbero eccessivamente sollecitare i bypass appena realizzati e pregiudicare il corretto approvvigionamento. "Ringrazio gli operai di Rivieracqua - conclude Biancheri - e tutte le persone che da una settimana sono severamente impegnate sul fronte di questa emergenza".

