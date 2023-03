Spezia, domenica sfida remiera del Palio di S.Giuseppe

(ANSA) - LA SPEZIA, 17 MAR - Primo assaggio di Palio del Golfo 2023 alla Spezia in occasione della festa per il patrono San Giuseppe. Domenica 19 marzo in palio il Trofeo di San Giuseppe sul campo di regata della Passeggiata Morin a partire dalle 10.30. A tutti i vogatori e timonieri saranno consegnate le uova di Pasqua dell'Ail, per sostenere la ricerca e la cura contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. "Un'edizione che rappresenta una tappa di avvicinamento ai cent'anni di questa manifestazione - ha dichiarato la vice sindaca e assessora al Palio Maria Grazia Frijia -. Il Palio del Golfo rappresenta per noi un pezzo di storia della città ed è nostra intenzione continuare a valorizzare questa importante iniziativa che unisce tutte le borgate del golfo".

Il trofeo è organizzato sotto l'egida del Comitato delle Borgate e sarà disputato su tre gare divise nelle categorie junior, femminile e senior. "Un'occasione per i nostri ragazzi per testare la propria preparazione in vista dell'estate, ma importante anche per tutti i borgatari e appassionati, che avranno l'occasione di rivedersi e stare insieme", dice il presidente del comitato Massimo Gianello. Attesi come sempre centinaia di spettatori sul lungomare ad assistere alla disfida remiera. "Un must della primavera - ha detto il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini -. Un ringraziamento a tutti coloro che parteciperanno e che preparano il Palio del Golfo di agosto". (ANSA).