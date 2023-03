Peste suina: un nuovo caso in Liguria, in totale 164

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - Un nuovo caso di Peste suina africana è stato rilevato in Liguria dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Salgono così a 164 le positività nella regione. Restano invece 309 in Piemonte e le due regioni nel complesso contano 473 casi nell'aggiornamento al 16 marzo.

La nuova positività in Liguria è stata registrata in provincia di Genova a Rossiglione e sono ventisei le positività in questo Comune da quando è iniziata l'emergenza. (ANSA).