In Liguria 12 mila nuovi casi tumore l'anno, il 50% guariscono

(ANSA) - GENOVA, 17 MAR - In Liguria ogni anno si presentano circa 12 mila nuovi casi di tumore con un indice molto superiore al 50% dei casi che vengono definitivamente guariti e anche per le situazioni più avanzate è possibile in molti casi giungere a una "cronicizzazione" ovvero una malattia controllata per lungo tempo. Ad aiutare le nuove terapie, la medicina personalizzata ma soprattutto la prevenzione, con gli screening per i tumori alla mammella, al collo dell'utero e al colon retto. In Liguria, infatti, nel 2021 sono state circa 40 mila le donne hanno aderito a quello per il tumore del collo dell''utero, il 31,4% delle oltre 130 mila invitate, alla mammografia circa 50 mila donne su 116.100 invitate, il 43%, mentre per lo screening del colon-retto, hanno aderito al test per la ricerca del sangue occulto, 73.795 persone, la patologia colpisce uomini e donne.

su 274.319 invitate, il 27,5 %. Sono questi i dati presentati nell'avvio della Settimana nazionale della Prevenzione oncologica, da domani fino a domenica 26 marzo. "Questa è una occasione per ricordare che ci sono comportamenti essenziali da adottare per favorire il benessere e la nostra salute - ha detto l'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola - come mangiare sano e fare attività fisica senza dimenticare che il nostro Sistema sanitario offre gratuitamente anche dei percorsi di screening oncologici per la diagnosi precoce". Regione Liguria, insieme ad Alisa, promuoverà nei prossimi giorni una campagna di sensibilizzazione social per favorire la conoscenza e l'adesione agli screening, e nel corso della settimana saranno promosse iniziative dedicate alla prevenzione e ai corretti stili di vita. "Le terapie antitumorali stanno diventando sempre più efficaci e personalizzate ma la prevenzione resta un'arma fondamentale per la lotta contro i tumori - sottolinea Paolo Pronzato, coordinatore del DIar oncoematologico di Alisa - in particolare, gli screening oncologici tradizionali permettono di affrontare le neoplasie quando sono completamente eradicabili e guaribili". (ANSA).