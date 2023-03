Guccinelli, ospedale Sarzana non sia svuotato di funzioni

(ANSA) - LA SPEZIA, 17 MAR - "Noi siamo per la sanità pubblica senza alcun compromesso. Tutti devono avere il diritto di curarsi indipendentemente dalle disponibilità economiche. Non permetteremo che l'Ospedale di Sarzana diventi un luogo di cura inefficiente e svuotato di risorse e personale". Lo ha detto questa mattina Renzo Guccinelli, candidato sindaco del centrosinistra per il capoluogo della Val di Magra alle amministrative di maggio, durante un incontro organizzato di fronte al nosocomio San Bartolomeo per parlare con elettori e cittadini di sanità pubblica e diritti.

"Oggi la conferenza dei sindaci non è più sede di decisioni, ma un semplice passacarte per la Regione - l'affondo di Guccinelli -. In questo periodo si sta discutendo il nuovo Piano sociale e sanitario regionale e il trattamento riservato al nostro ospedale è inaccettabile, solo qualche accenno che riduce la nostra sanità territoriale a un luogo di serie B".

L'ex primo cittadino, in carica tra il 1994 e il 2005, auspica un'alleanza dei sindaci della Val di Magra "per imporre soluzioni che tutelino i nostri cittadini. Chiunque può toccare con mano quanto la funzione del San Bartolomeo sia sempre più marginale. In futuro sarà ancora peggio. Il giorno che ci sarà il nuovo ospedale alla Spezia con il dimensionamento previsto, qua avremo ancora meno reparti, medici e infermieri".

Guccinelli annuncia nel proprio programma la richiesta di attivare un unico punto di accesso alle prestazioni sanitarie e sociali per il cittadino. "Occorre inoltre coinvolgere le associazioni e i cittadini nelle decisioni che riguardano la sanità - conclude -. Una strategia comune vale sempre, a tutti i livelli, dal rilancio dell'economia alla garanzia della sanità pubblica per tutti". (ANSA).