Bucci, 'modello Genova' applicabile a Ponte sullo Stretto

(ANSA) - GENOVA, 17 MAR - "Il 'Modello Genova' è assolutamente applicabile al ponte sullo stretto di Messina, assolutamente sì, facciamolo". Così il sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi Marco Bucci a margine delle celebrazioni per la Giornata dell'unità nazionale commenta il via libera del Governo al progetto. "Speriamo - ha aggiunto il governatore ligure Giovanni Toti - che lo facciano nei tempi del ponte di Genova, sarebbe un buon risultato per tutti". (ANSA).