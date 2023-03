Sanlorenzo:nuovo piano,nel 2023 ricavi tra 810 e 830 milioni

Il consiglio d'amministrazione di Sanlorenzo ha approvato il piano industriale 2023-2025 che si basa su cinque pilastri principali: sostenibilità e tecnologia; sviluppo di nuovi modelli; offerta di servizi ad alto valore aggiunto per i clienti; strategia di distribuzione diretta nei mercati chiave; aumento della capacità produttiva e acquisizioni di operatori strategici nella supply chain.

Il piano prevede una crescita solida e costante dei ricavi e della marginalità e una robusta generazione di cassa. Nel periodo di piano si prevede una crescita media annuale dei ricavi "High Single Digit", e di raggiungere una marginalità pari o superiore al 19,5%, una posizione finanziaria netta compresa tra 185 e 205 milioni di euro ed una generazione di cassa di oltre 100 milioni.

La società ha reso noto la guidance per il 2023, prevedendo nuovamente una crescita a doppia cifra dei principali indicatori finanziari. I ricavi sono attesi tra 810 e 830 milioni di euro (+11%) e il risultato netto di gruppo tra 84 e 86 milioni (+15%).

"Presenteremo alla comunità finanziaria gli impegni che ci assumiamo per il prossimo triennio: crescita solida e costante dei ricavi e della marginalità e robusta generazione di cassa", afferma Massimo Perotti, presidente e ceo della società. "A conforto - aggiunge - dell'affidabilità del piano, condivideremo altresì gli strumenti di cui ci siamo dotati per non mancare i nostri obiettivi. Ci impegneremo non solo a crescere, ma guarderemo anche al modo in cui lo faremo, investendo ingenti risorse in un ambizioso traguardo di sostenibilità, che ci vede pionieri nel percorso verso la carbon neutrality". Il nuovo piano industriale di Sanlorenzo sarà sostenuto da investimenti concentrati principalmente sulla ricerca e sviluppo di nuovi modelli ad alta tecnologia e sull'aumento della capacità produttiva. Nel triennio sono previsti investimenti per circa 150 milioni di euro. L'intensa attività del dipartimento ricerca e sviluppo trova concreta applicazione nella progettazione dei nuovi modelli. Il piano prevede l'introduzione di nuove gamme con l'ingresso in segmenti diversi, quali il multiscafo, e contestualmente un arricchimento di quelle in portafoglio, portando i modelli dagli attuali 26 a 36, di cui 17 della business unit yacht, 8 della business unit superyacht e 11 bluegame. Il piano prevede inoltre un dividend pay-out del 30-40%, salvo importanti investimenti straordinari e operazioni di fusione e acquisizione.