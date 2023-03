E' un immigrato il morto trovato in stazione Sestri Levante

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 15 MAR - I resti del corpo trovato ieri sui binari della stazione di Sestri Levante sono stati identificati. Il cadavere è quello di Abdul Rubel, 30 anni, del Bangladesh, da anni residente a Sestri Levante dove aveva aperto un negozio per la vendita di bigiotteria nel centro storico, in via XXV Aprile. A riconoscere i resti ricomposti nella camera mortuaria è stato un cugino. Erano stati proprio alcuni componenti della comunità del Bangladesh a segnare la scomparsa del trentenne. I carabinieri e la Polfer stanno visionando le registrazioni delle telecamere per capire cosa sia accaduto perché nessun macchinista ha segnalato investimenti. Non è chiaro se sia trattato di un gesto volontario o di un incidente, con l'uomo che potrebbe essere stato risucchiato da un treno in transito. (ANSA).