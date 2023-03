Comunali Ventimiglia: Di Muro, noi unico centrodestra

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 13 MAR - "Non c'è altro centrodestra che questo. Chi ha scelto di andare da solo, chi ha scelto di fare da stampella alla sinistra ha scelto di mettere il bastone tra le ruote a una compagine che invece si presenta unita e compatta. Chiedo ai ventimigliesi di aprire gli occhi e di capire che c'è un voto utile a questa coalizione, orgogliosa di propri simboli e dei propri valori". Lo ha detto, stamani, il candidato sindaco del centrodestra unito a Ventimiglia, Flavio Di Muro (Lega), 36 anni, ex deputato e attuale capo di gabinetto del viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, alla presentazione della sua candidatura, nei locali del dopolavoro ferroviario della città di confine.

Sei i rappresentanti dei partiti che sedevano al tavolo: Franco Ventrella (Forza Italia), Deborah Mognol (Fratelli d'Italia), Andrea Artioli (Liguria Popolare), Simone Bertolucci (Lega), Matteo Ambesi (Cambiamo Lista Toti) e Anna Maria Panarello (Udc). "Non voglio commentare altre candidature - ha aggiunto Di Muro - gli altri competitor per me non sono nemici, ma avversari. Credo, inoltre, che un mix tra uomini e donne di buona volontà sia la migliore proposta politico amministrativa che possiamo fornire a Ventimiglia. Accozzaglie organizzate tra ex esponenti di destra e neo esponenti di sinistra o candidature pseudo civiche di chi negli anni ha preso e avuto tanto dal centrodestra e oggi si riscopre civico, secondo me sono il male per Ventimiglia e i ventimigliesi".

Sul programma ha detto: "Tutela della legalità e sicurezza, sviluppo economico, attenzione alle frazioni, nettezza urbana che va riqualificata: questi sono i punti sui quali il centrodestra si è sempre occupato negli anni e che vuole mettere in pratica, senza personalismi". Sulla decisione di scendere in campo ha dichiarato: "E' una scelta difficile e coraggiosa.

Probabilmente, altre scelte mi avrebbero portato più serenità sia familiare che politica, ma non potevo e non voglio girarmi dall'altra parte". (ANSA).