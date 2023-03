Il Genoa batte anche la Ternana e allunga sulla terza

Il Genoa sfrutta al meglio il doppio turno casalingo e dopo avere steso il Cosenza 4-0 batte al Ferraris anche la Ternana (1-0), allungando in classifica sulla terza, il Bari. Ottima la prova dei ragazzi di Gilardino che vanno in vantaggio prima del quarto d'ora con Badelj, che sfrutta un bel traversone di Haps, uno dei migliori, e poi concede poco agli avversari. I rossoblù hanno segnato altre due reti nella ripresa ma quella di Puscas è stata annullata per un fuorigioco millimetrico mentre la seconda, ancora di Badelj, per un contrasto giudicato falloso prima del tiro. La Ternana ha avuto una occasione da gol nel primo tempo e una seconda nella ripresa, ha costruito qualche buona giocata nel secondo tempo ma ha impensierito poche volte Martinez.

Gli uomini di Gilardino, che ora sono a più tre sul Bari e sono favoriti anche dal successo nello scontro diretto, hanno blindato anche oggi la difesa che non prende gol in casa da quasi 700 minuti e, la notizia più lieta, hanno ritrovato Ekuban dopo diversi mesi da un grave infortunio. L'attaccante è entrato con buona gamba nel finale costringendo quasi subito all'ammonizione un difensore e sfiorando il gol con una bella azione in area. (ANSA).