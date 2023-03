In pochi giorni fermate a Genova tre navi per gravi irregolarità

(ANSA) - GENOVA, 11 MAR - La Capitaneria di porto di Genova ha fermato tre navi in pochi giorni per gravi carenze in materia di sicurezza. Si tratta della Guang Rong, cargo cipriota fermato il 21 febbraio scorso, dello yacht a uso commerciale Invader battente bandiera maltese e della Joy X, battente bandiera panamense di circa 6500 tonnellate di stazza, costruita nel 2006, armata con un equipaggio di nazionalità egiziana e gestita da una società con sede in Romania.

"Le condizioni della nave sono subito apparse gravemente deficitarie - spiega l'Ufficiale capo team - soprattutto tenuto conto dell'età relativamente giovane delle navi. Le condizioni di manutenzione e gestione sono risultate sotto standard, in palese violazione alle norme internazionali sulla salvaguardia della vita umana in mare, la protezione dell'ambiente marino e la sicurezza della navigazione". Sono state riscontrate 30 criticità: dai mezzi e dotazioni di salvataggio agli impianti ed equipaggiamenti antincendio e antinquinamento, passando per gli apparati radio, motore principale e diesel generatori, oltre ad una modesta preparazione dell'equipaggio. Da inizio anno sono state già fermate quattro unità su 38 ispezionate. "Il dato non ci piace affatto - spiega l'ammiraglio Sergio Liardo, comandante della Capitaneria di Genova - perché in controtendenza rispetto al periodo pre-covid. Questo può essere indice di un peggioramento della qualità delle navi che scalano i nostri porti e navigano nelle nostre acque". (ANSA).