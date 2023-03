I carabinieri chiudono bar diventato ritrovo per spacciatori

I carabinieri di Genova Sampierdarena hanno sospeso la licenza per dieci giorni a un bar in via Rolando diventato, secondo l'accusa, ritrovo per spacciatori. Il provvedimento è nato dopo una serie di controlli durante i quali sono state trovate persone con precedenti per spaccio e furti. In una occasione i militari hanno trovato 300 grammi di droga tra cocaina, hashish e marijuana mentre durante un altro controllo erano state sequestrate alcune dosi di hashish a quattro persone, tra cui un minorenne, e un uomo era stato denunciato per spaccio. (ANSA).