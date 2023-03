A Ventimiglia la prima fiera dedicata ai giochi per yacht

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 10 MAR - I giocattoli che garantiscono ore spensierate e adrenalina a bordo degli yacht (giochi acquatici e piscine, lettini, droni sottomarini, acqua scooter, seabike, seabreacher), ma anche i mezzi di appoggio alle navi più grandi (gommoni, scialuppe per barche da regata e da turismo e mezzi cabinati e dotati di stiva) sono i protagonisti della prima edizione di "Toys and Tenders", in programma al porto di Cala del Forte di Ventimiglia, da venerdì 14 a domenica 16 aprile.

L'evento è organizzato dalla sezione nautica di Confindustria Imperia "Yacht Net-Riviera dei Fiori". "Le eccellenze dello yachting del nostro territorio rappresentano un importante indotto e sono di traino per l'economia provinciale. Per questo la sezione nautica ha avviato il progetto Yatch Net-Riviera dei Fiori, finalizzato alla valorizzazione di questa categoria in espansione - spiega Alessio Marziano, presidente della Sezione Nautica di Confindustria Imperia -. Questa prima edizione di 'Toys and Tenders' sarà un'occasione per mettere in relazione comandanti e armatori con le aziende produttrici e distributrici oltre che per avvicinare il grande pubblico. Il nuovo porto di Cala del Forte a Ventimiglia sarà una cornice perfetta per questa esposizione aperta a tutti".

La Sezione Nautica di Confindustria Imperia ha esordito, lo scorso settembre, al "Cannes Yachting Festival", tra i maggiori appuntamenti del settore nautico in Europa. "Toys and Tenders" sarà aperto il venerdì, dalle 10 alle 20; il sabato dalle 10 alle 22 e la domenica dalle 10 alle 18 con ingresso libero.

