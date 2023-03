Vandalizzato a Genova monumento dedicato a partigiana Mattei

E' stato vandalizzato nella notte da ignoti un monumento alla partigiana e pedagogista Teresa Mattei inaugurato ieri Genova con una festa con i bambini della scuola Garaventa Gallo Baliano, l'associazione genitori e insegnanti Balgasar, le istituzioni, la cittadinanza e i residenti del quartiere. Il monumento, un arredo urbano, è stato installato nella piazza intitolata alla stessa Teresa Mattei nel centro storico di Genova.

"Questa mattina l'amara sorpresa nel vedere che nel corso della notte qualcuno di molto confuso ha vandalizzato e imbrattato la struttura - spiegano in una nota i promotori della iniziativa -. Un gesto che si commenta da sé ma che non spegne l'impegno e il desiderio di crescere insieme, di vivere una socialità gioiosa e partecipata nel quartiere. Questo pomeriggio alle 16 genitori e cittadini si troveranno fuori dalla scuola per decidere iniziative da mettere in campo nelle prossime ore".

Gli autori dell'atto di vandalismo hanno scritto tra l'altro sul monumento: "Questo è esempio di mancanza di rispetto per chi vive nel centro storico dei radical chic di Castelletto e Carignano". Questi ultimi sono due quartieri residenziali 'bene' del capoluogo ligure. (ANSA).