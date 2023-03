Chiude hub vaccinale Sala Chiamata Culmv

(ANSA) - GENOVA, 08 MAR - Oltre 150 mila vaccinazioni Covid con l'organizzazione di diverse Open day e Open night, 2500 tamponi, circa 5 mila antinfluenzali e 500 vaccinazioni Hpv, oltre a pratiche amministrative per il green pass, rilascio certificati vaccinali e punto di accoglienza per l'emergenza Ucraina. Sono questi i numeri dei 18 mesi di attività dell'hub vaccinale della Sala Chiamata del Porto di Genova che tornerà al suo ruolo originario venerdì in vista dell'apertura, martedì prossimo, dell'hub di Villa Bombrini a Cornigliano. Un risultato reso possibile grazie a Compagnia Unica Paride Batini che ha messo a disposizione gli spazi per fronteggiare l'emergenza.

"Nei locali della Sala Chiamata del Porto siamo riusciti ad offrire alle persone le giuste risposte ai bisogni di salute - ha spiegato Luigi Carlo Bottaro, direttore generale Asl3 - e i risultati testimoniano il successo di questa operazione. Ora si apre un nuovo capitolo nella sede di Villa Bombrini, dove stiamo completando i lavori interni di ristrutturazione di quello che sarà il Centro di Controllo Asl3 sulle malattie infettive e trasmissibili". Una disponibilità, quella di Compagnia Unica, che è nello spirito e nella filosofia dei camalli che hanno sempre aperto le porte a questo tipo di iniziative. "Le nostre sale sono sempre state utilizzate per scopi sociali, è la nostra storia - ricorda il console Antonio Benvenuti -. Questa è stata una lunga convivenza, anche se non era semplice integrare i lavoratori portuali con l'attività sanitaria in Sala Chiamata.

Ora riprenderanno le attività ricreative del circolo, ma se ci sarà nuovamente bisogno le sospenderemo di nuovo". Per consentire il trasferimento, quindi, le attività attualmente svolte in Sala Chiamata verranno sospese da venerdì 10 marzo per poi riprendere nella nuova sede martedì 14 marzo, con gli stessi orari, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 14.30.

(ANSA).