Questore Imperia, da inizio anno oltre 100 in Cpr

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 07 MAR - "Da inizio anno, sono già più di cento gli accompagnamenti nei Cpr di assegnazione e non si trascura l'attività investigativa per individuare personaggi che svolgono attività di passeur". Lo ha dichiarato il questore di Imperia, Giuseppe Felice Peritore oggi, a margine del vertice sull'immigrazione, che si è tenuto in Comune a Ventimiglia, presieduto dal prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo.

"Prioritaria l'azione di contrasto all'immigrazione clandestina.

Dal primo ottobre a oggi, la Polizia di Stato tra personale del commissariato e del settore ha effettuato quarantasei arresti, sia per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina che come soggetti colpiti da misure cautelari". (ANSA).