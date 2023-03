Capriolo ferito lungo strada Corniglia, lo salva Soccorso alpino

(ANSA) - CORNIGLIA, 07 MAR - Lo hanno notato nella prima serata di ieri: solo, a bordo strada, senza la possibilità di muoversi a causa di una ferita ad una zampa posteriore. E così in poco tempo sono scattati gli aiuti per un capriolo che si trovava sulla strada provinciale 51 in località Fontanella nel Comune di Corniglia. Sul posto è arrivata una squadra del Soccorso alpino e speleologico Liguria che, sulla base di un accordo con il Parco delle Cinque Terre, presidia il territorio non solo per la sicurezza delle persone ma anche degli animali.

Con le dovute cautele il capriolo è stato imbragato e caricato su un mezzo adibito al trasporto animali. Quindi è iniziato il viaggio verso il centro di recupero animali dell'Enpa di Savona che provvederà a curarlo prima di rimetterlo in libertà. (ANSA).