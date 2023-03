Samp: ecco la Salernitana, ultima chiamata per la salvezza

(ANSA) - GENOVA, 04 MAR - E' l'ultima chiamata per la salvezza: domani contro la Salernitana la Sampdoria non può sbagliare se vuol continuare a sperare nella salvezza. Una vittoria, anche se non porta grandi balzi in avanti in classifica, serve però ad alimentare la convinzione di poter tentare una rincorsa che appare impossibile. Al contrario una sconfitta metterebbe una pietra tombale sui blucerchiati alle prese anche con una situazione societaria complicatissima. La Salernitana, quintultima a 24 punti, è distante 13 lunghezze, ma un passo falso dei campani potrebbe risucchiarli pericolosamente verso il basso.

Il tecnico blucerchiato Dejan Stankovic ci crede perchè nonostante le sconfitte che l'hanno portata all'ultimo posto, la squadra ha dimostrato di essere viva, ma frenata da un attacco asfittico. "Voglio i punti per risalire la classifica - dice -, ci serve una prestazione da Sampdoria. Sappiamo che troveremo un avversario rinvigorito dal successo sul Monza ma, di fronte ai nostri tifosi che ci sostengono in ogni situazione, dobbiamo giocare senza paura e senza paura di sbagliare", spiega l'allenatore ai canali ufficiali del club. "Dobbiamo dare continuità alla prestazione di Roma che è stata una delle più positive sia dal punto di vista tecnico-tattico e fisico.

Abbiamo tenuto testa a una squadra che ha battuto il Napoli e questo aspetto ci deve dare ancora maggior forza e consapevolezza nei nostri mezzi", aggiunge il tecnico serbo.

Con Gabbiadini squalificato e Lammers infortunato, Stankovic si affida a Rodriguez e Quagliarella con Sabiri alle loro spalle per tentare la via del gol. "Abbiamo delle assenze, ma chi scenderà in campo saprà cosa fare. Detto ciò, non vogliamo alibi: sarà compito mio mettere in campo la formazione migliore e chi scenderà in campo lo farà nella condizione mentale giusta per giocare a viso aperto", conclude l'allenatore. (ANSA).