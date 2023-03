Frontale tra auto e scooter, muore motociclista

(ANSA) - GENOVA, 03 MAR - Incidente mortale questa sera a Bogliasco, sull'Aurelia. Una macchina si è scontrata contro uno scooter all'altezza dell'hotel Flora. Il centauro, un uomo di circa 68 anni, è stato sbalzato e ha sbattuto per terra. È morto sul colpo. Sul posto è arrivata l'automedica del 118. I sanitari hanno provato a rianimarlo per diversi minuti ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. La vettura era guidata da una ragazza che ha riportato alcune escoriazioni ed è stata trasportata in codice verde all'ospedale San Martino. Le indagini per capire la dinamica dell'incidente sono in mano dei carabinieri. (ANSA).