Fridays for future, a Genova ragazzi sdraiati davanti al Comune

(ANSA) - GENOVA, 03 MAR - I ragazzi di Fridays for future sono tornati in piazza per ribadire che "C'è un solo futuro possibile, un futuro sostenibile". I manifestanti,un centinaio, sono passati davanti a Palazzo Tursi, sede del Comune, dove i ragazzi, molti giovanissimi, si sono sdraiati a terra per simulare le conseguenze per le persone della crisi climatica. "Siamo qui per far capire quanto la giustizia climatica sia giustizia sociale perché le scelte climatiche impattano sulle persone, in particolare sui più deboli" dice Alice Maia Corso.

Gli attivisti chiedono "che vengano fatte azioni concrete e immediate contro i cambiamenti climatici, perché è un problema attuale con popolazioni che perdono la loro casa o sono costrette a migrare, con persone che muoiono e se già in Europa e in Italia facciamo fatica ad accogliere le poche migliaia di persone che arrivano, i migranti climatici saranno molti di più". "Siamo di nuovo in piazza a scioperare per il clima - aggiunge Andrea Cavalleroni di Cittadini Sostenibili - perché le emissioni a livello globale continuano a salire e il sussidio ai combustibili fossili ha raggiunto una soglia record. In Italia stiano procedendo nella direzione sbagliata continuando a investire su rigassificatori e metanodotti mentre dovremmo investire soprattutto in efficientamento energetico e rinnovabili". Secondi Cittadini Sostenibili in Liguria per quanto riguarda le energie rinnovabili "la situazione è drammatica. Siamo gli ultimi in Italia e soprattutto non abbiamo rispettato gli obiettivi fissati per il 2020: in Liguria avremmo dovuto arrivare a un 14% di rinnovabili non siamo neanche all'8%". (ANSA).