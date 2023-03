Riaperti dopo restyling i 'Giardini Ariosto' a Genova

(ANSA) - GENOVA, 03 MAR - Riaprono i Giardini Ariosto di Certosa dopo l'intervento di restyling. All'inaugurazione di questa mattina hanno partecipato il vicesindaco Pietro Piciocchi, con il consigliere delegato alle Vallate Alessio Bevilacqua, e il presidente del Municipio Valpolcevera Federico Romeo. "Un polmone verde a servizio dei bambini e delle famiglie di Certosa" ha detto Piciocchi che, a margine dell'inaugurazione ha incontrato il dirigente scolastico e i rappresentanti dei genitori dell'istituto comprensivo Ariosto. "Abbiamo reperito la copertura economica di circa 1 milione di euro e la prossima settimana inizierà la procedura di affidamento - ha annunciato Piciocchi -. Entro aprile partiranno i lavori per il rifacimento del manto della copertura e dei cornicioni della scuola. Entro l'anno i lavori saranno ultimati".

I giardini Ariosto sono stati anche migliorati a livello di inclusività: le diverse tonalità di colore utilizzate nell'area giochi sono state, infatti, pensate anche per bambini con problemi di daltonismo o ipovedenti. Sempre nell'area giochi, nel rispetto delle normative sulla sicurezza, gli interventi hanno riguardato la pavimentazione ormai usurata in gomma antitrauma, che è stata rimossa e sostituita con una nuova in gomma colata, mentre i giochi, che risultano essere in buone condizioni, sono stati ripuliti e riverniciati nelle parti più usurate. La riqualificazione ha inoltre riguardato la vegetazione delle aiuole, con la pulizia complessiva, la potatura degli arbusti e l'eliminazione delle piante infestanti.

È stato completamente rifatto l'impianto di irrigazione, dotato di centralina, programmatori e irrigatori, e nelle aiuole più scoscese e in cattive condizioni sono state messe a dimora 450 piante di ruscus hipoglossum e di ginepro prostrato. Infine, per contenere il dilavamento superficiale delle aiuole sono state inserite palizzate, utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica.