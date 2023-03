Arrestato per tentato omicidio uomo che ha aggredito gambiano

(ANSA) - GENOVA, 03 MAR - È stato arrestato per tentato omicidio premeditato l'uomo che ieri pomeriggio ha aggredito con un machete un gambiano tra piazza Caricamento e Sottoripa davanti a passanti e turisti. In manette è finito un tunisino di 38 anni. L'aggressione sarebbe stata, secondo gli investigatori della polizia locale guidati dal comandante Gianluca Giurato, una vendetta premeditata. Vittima e aggressore avrebbero litigato la sera prima. Il gambiano avrebbe fermato il tunisino mentre prendeva a pugni un minorenne straniero. Il magrebino si era presentato ieri pomeriggio ma vedendo una pattuglia della polizia locale se ne era andato. È tornato dopo poco più di un'ora armato di machete e ha tentato di aggredire il gambiano.

L'uomo, irregolare sul territorio, ha numerosi precedenti per spaccio, rapine, furti e ricettazione ma anche lesioni personali: nel 2018 aveva pugnalato a un fianco un connazionale.

Era da poco uscito dal carcere. (ANSA).