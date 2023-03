Agenzia Dogane sequestra 7 tonnellate pesticida in porto Genova

(ANSA) - GENOVA, 03 MAR - Un'importazione irregolare di 7 tonnellate di pesticidi è stata intercettata nel terminal di Genova Pra' dai funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli.

La merce, un insetticida di sintesi denominato 'Acetamiprid', ma dichiarata con un'altra denominazione, è stata trovata in un container spedito dalla Cina I sospetti dei funzionari doganali, derivanti da un'etichettatura imprecisa sono stati confermati dall'analisi dei campioni prelevati dai contenitori che si sono svolte presso il laboratorio chimico Adm di Genova.

Le analisi hanno confermato che il prodotto, spacciato come fertilizzante per l'agricoltura (anche producendo in dogana una scheda di sicurezza artefatta), era invece un pesticida assoggettato a una rigida procedura autorizzativa del Ministero della Salute per la sua introduzione in Italia.

La violazione del regolamento europeo e delle relative disposizioni sanzionatorie italiane che riguardano l'immissione sul mercato di biocidi ha portato al sequestro del prodotto e alla denuncia all'Autorità Giudiziaria che ha portato al decreto penale di condanna dell'importatore italiano, emesso dall'Ufficio del gip del Tribunale di Genova. (ANSA).