Servono anche 5 mesi per trovare tecnici e operai specializzati

Aumentano gli occupati (+0,7% fra industria e servizi) ma cresce anche la difficoltà a reperire personale, soprattutto specializzato, da parte delle aziende. L'analisi di Confindustria Genova dice che nell'industria manifatturiera le imprese arrivano a impiegare anche 5 mesi per reperire personale adeguato: tecnici e operati specializzati.

Nel 2022 "è cresciuta la richiesta di operai specializzati, ingegneri e tecnici - sottolinea una nota di Confindustria Genova - ma quasi una selezione su due è risultata complicata a causa del ristretto numero di candidati e per le competenze inadeguate degli stessi". Se nel 2021 le assunzioni complessivamente sono state 55.340 e il 37,4% delle imprese genovesi aveva difficoltà a trovare le figure professionali che cercava, nel 2022 i numeri sono saliti rispettivamente a 61.770 e 43,2%, sottolineano i dati del sistema Excelsior Unioncamere-Anpal. I più difficili da reperire restano i dirigenti (63,6%) seguiti da conduttori di impianti e operai di macchinari fissi e mobili (59,3%), artigiani operai specializzati e agricoltori (56,8%), professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione (55,6%). "Questi dati dividono le motivazioni in due macrogruppi: l'assenza di candidati e l'inadeguatezza dei candidati - sottolinea Giacomo Franceschini, responsabile del centro studi di Confindustria Genova -. Le aziende indicano soprattutto la difficoltà a trovare candidati, che si può ipotizzare derivi da un mismatch fra l'offerta formativa e le esigenze delle imprese". ma c'è anche un'altra lettura: "Nei giovani c'è una maggiore propensione a guardarsi intorno - aggiunge Umberto Risso, presidente di Confindustria Genova - e per questo è più semplice andare in città come Milano, dove è più facile cambiare lavoro, che restare in una Genova abbastanza anemica in termini di sviluppo aziendale".