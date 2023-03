Diffonde foto intime della ex, 65enne arrestato nel savonese

(ANSA) - ALASSIO, 02 MAR - I carabinieri di Alassio (Savona) hanno arrestato, al termine di una rapida indagine, un 65enne senza fissa dimora che avrebbe inviato foto e video a sfondo sessuale della ex compagna a un conoscente. Non accettando la fine della relazione, l'uomo avrebbe inviato le immagini a un amico comune e poi avrebbe chiesto alla ex compagna 18 mila euro minacciando in caso contrario di diffondere ulteriormente le foto e i video compromettenti.

L'arrestato inoltre avrebbe anche perseguitato telematicamente la vittima per mesi, tempestandola di messaggi intimidatori, anche di morte, creando nella donna uno stato d'ansia perpetuo; in qualche caso la avrebbe anche aggredita verbalmente e fisicamente in alcuni locali pubblici di Alassio.

La donna però ha trovato il coraggio di denunciare l'accaduto ai carabinieri, e per l'uomo sono scattate le manette: ora dovrà rispondere dei reati di revenge porn, atti persecutori e tentata estorsione aggravata. Nel corso dell'esecuzione della misura cautelare è stato sequestrato dai carabinieri materiale informatico che sarà soggetto a successivi approfondimenti.

