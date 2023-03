Arriva il Verona, 2000 tifosi all'allenamento dello Spezia

(ANSA) - LA SPEZIA, 02 MAR - Circa duemila tifosi hanno assistito all'allenamento dello Spezia allo stadio Picco, in vista dell'importante sfida salvezza contro il Verona di domenica. Primo contatto per il nuovo tecnico Leonardo Semplici con il pubblico di casa che, prima dell'inizio della sessione, ha donato all'allenatore una maglietta personalizzata. In campo squadra divisa in due gruppi per le esercitazioni tattiche e partitella finale decisa da una rete di Verde. Ha svolto tutta la sessione in gruppo Zurkowski, ormai recuperato, assenti per infortunio Bastoni, Moutinho e Zoet, che ha lavorato a parte.

Alla fine dell'allenamento autografi a bordo campo con i più piccoli. (ANSA).