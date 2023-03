Vede agenti e cerca di ingoiare crack, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 01 MAR - Ha cercato di ingoiare due dosi di crack per non farsi scoprire ma gli agenti della polizia locale lo hanno bloccato prima che potesse nascondere la droga.

In manette è finito un senegalese fermato nella zona della Maddalena, nel centro storico di Genova. L'uomo ha anche aggredito gli agenti ferendone uno al ginocchio. Nella perquisizione in casa sono stati trovati 25 grammi di crack e cocaina in parte già confezionati e pronti per lo spaccio, in parte destinati alla produzione di altro crack.

Inoltre, sono stati ritrovati materiali per il confezionamento e la pesatura delle sostanze e oltre 4.500 euro. (ANSA).