Uomo travolto e ucciso da treno, sospesa circolazione a Imperia

Un uomo è morto in una galleria ferroviaria a Imperia quasi sicuramente dopo essere stato travolto da un treno. La circolazione dei treni sulla linea Genova-Ventimiglia è sospesa dalle 10.25 all'interno della galleria in uscita dalla stazione di Imperia in direzione del confine. Al momento sono in corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria e non è ancora possibile stabilire se si tratti di suicidio o incidente. È in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria ed è stato richiesto il servizio sostitutivo con autobus. (ANSA).