Università Genova, nasce digital library DoGe

(ANSA) - GENOVA, 27 FEB - Ci sono i volumi della raccolta geo-cartografica di Scienze Umanistiche, e i percorsi botanici della scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, 57 manoscritti sulla storia di Genova, la raccolta degli scritti di Felice Romani e i progetti della regia scuola navale, oltre alle diapositive di Theodor Benzinger, ad una selezione di volumi giuridici di Giurisprudenza, al Fondo Loria, di Scienze Matematiche. Sono questi i primi documenti raccolti all'interno di DoGe, la Digital Library ideata dall'università di Genova per archiviare, conservare e rendere fruibile in formato digitale il prestigioso patrimonio librario e documentale conservato dalle biblioteche e dalle altre strutture dell'Ateneo. "Con l'apertura di questa piattaforma, grazie alla digitalizzazione del nostro materiale - ha spiegato la pro rettrice Nicoletta Dacrema - vediamo il lavoro di due anni con il nostro ateneo che mostra a tutto il mondo i propri tesori. Questo, infatti, è uno strumento di ricerca ma anche di avvicinamento al grande patrimonio della nostra università". La piattaforma, comunque, è stata progettata per ospitare non solo il materiale dell'Università ma anche quello di altre istituzioni sul territorio, con le quali si potranno stringere specifiche convenzioni. "Questo progetto - conclude Dacrema - si apre a raggiera creando una rete di intersezioni per lavori futuri". (ANSA).