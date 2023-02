Porto La Spezia, più efficiente sistema manovre ferroviarie

(ANSA) - LA SPEZIA, 27 FEB - Sempre più efficienti le operazioni di manovra ferroviaria nel Porto di Spezia grazie alla collaborazione tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Circle Group, l'ati Mercitalia Shunting Terminal - La Spezia Shunting Railways, il partner tecnologico Binary System. Il progetto, sviluppato anche grazie alle attività svolte nell'ambito dei due progetti europei Fenix - European Federated Network of Information eXchange in LogistiX e I Rail, rende possibile, attraverso uno scambio di informazioni interoperabile ed efficiente, la pianificazione delle operazioni di manovra nel comprensorio ferroviario della Spezia, che racchiude i binari interni al porto e le stazioni di Marittima, Migliarina e S. Stefano di Magra. "Tutto nel rispetto dei vincoli operativi, dei parametri di sicurezza e delle esigenze degli stakeholder coinvolti - si legge nella nota dell'Authority -, e l'eventuale ripianificazione delle stesse in caso di ritardi, cancellazioni o treni straordinari".

"Con il progetto comunitario Fenix - ha detto Federica Montaresi, segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale - abbiamo aggiunto una ulteriore innovazione al nostro servizio ferroviario, che permetterà di ottenere più efficienza nella gestione dell'ultimo miglio. La ferrovia, che già rappresenta l'elemento caratterizzante del nostro sistema portuale, grazie alla digitalizzazione di alcuni processi come quelli relativi alla manovra, sarà ancora più performante e ci permetterà di offrire servizi migliori ai nostri operatori - conclude -. Tutto questo grazie anche alla proficua collaborazione del Gestore della Manovra ferroviaria del comprensorio della Spezia, della società Circle e di tutti gli operatori ferroviari". (ANSA).