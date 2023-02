Asef rilancia il funerale sociale per i meno abbienti

(ANSA) - GENOVA, 27 FEB - Rifinanziato anche per il 2023 il fondo per il "funerale sociale". Il servizio per aiutare i meno abbienti ad organizzare le esequie dei propri cari nato nel 2021 per agevolare le famiglie colpite improvvisamente da una perdita durante la pandemia da Covid-19.

A darne comunicazione è l'A.se.f, la società dei servizi funebri comunale genovese. Per chi dovrà affrontare le spese per un lutto basterà presentare il modello Isee relativo ai redditi del 2021 e compilato quest'anno.

Nei due anni in cui è stato attivo il servizio ha avuto un grande riscontro da parte dei genovesi tanto che A.Se.F. ha effettuato 400 "funerali sociali" garantendo una copertura alle famiglie per poco più di 190mila euro, interamente a carico della partecipata.

Nello specifico gli sconti sono calmierati in base a tre fasce di Isee. Con Isee da zero e 2000 euro lo sconto sul funerale è di 600 euro; per Isee compresi tra 2001 e 5000 euro uno sconto di 500 euro mentre per Isee tra 5001 e 10000 euro, effettuando una scelta obbligata sui prodotti, si può ottenere uno sconto di 360 euro.

"A.Se.F., in quanto azienda partecipata del Comune di Genova, ha una forte vocazione sociale - spiegano Maurizio Barabino e Franco Rossetti, rispettivamente amministratore unico e dirigente amministrativo dell'azienda -. Pur operando in un mercato libero e fortemente concorrenziale, l'azienda è in condizione di garantire ai cittadini una serie di servizi adeguati a chiunque, anche ai meno abbienti". (ANSA).