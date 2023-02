Spezia: Semplici, buon punto su un campo ostico

(ANSA) - TRIESTE, 26 FEB - "Siamo riusciti a mettere in difficoltà una squadra ostica, ottenendo un ottimo punto, abbiamo reagito bene anche quando siamo passati in svantaggio: dopo due allenamenti non potevo chiedere di più. La nostra mentalità deve sempre essere quella di cercare di vincere, come dimostra la mossa di cambiare Agudelo con Maldini. E' stato un buon esordio e ringrazio anche i tanti tifosi che ci hanno seguito in trasferta in questi momenti così delicati". A dirlo è Leonardo Semplici, in conferenza stampa, dopo il pareggio per 2-2 alla Dacia Arena.

"In attacco non abbiamo solo Nzola - ha aggiunto - che comunque ci garantisce un certo potenziale offensivo. Possiamo contare anche su Maldini, Shomurodov e Agudelo, di cui mi stupisce il fatto che non abbia ancora fatto gol o assist. Ha le potenzialità per altre e ben migliori statistiche. Gyasi? E' capace di adattarsi a diversi ruoli ed è cresciuto tantissimo da quando lo conoscevo da giovane". (ANSA).