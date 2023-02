Volevano viaggiare senza biglietto, bloccano partenza treno

(ANSA) - TORINO, 25 FEB - Disagi questa mattina alla stazione di Porta Nuova di Torino per i passeggeri di un treno diretto a Genova. Il convoglio è partito con circa un'ora di ritardo in quanto alcune decine di attivisti, tra cui quelli del cento sociale Askatasuna, volevano raggiungere il capoluogo ligure, per partecipare ad una manifestazione, senza però pagare il biglietto. Hanno così bloccato la partenza.

Sul posto a monitorare la situazione la polizia. Dopo la lunga attesa il treno è potuto partire, con a bordo solo i possessori di regolare ticket di viaggio. (ANSA).