Regione Liguria lancia bando da 2 mln per voucher asili nido

(ANSA) - GENOVA, 25 FEB - Regione Liguria ha stanziato, con un bando apposito, 2 milioni di euro a favore delle famiglie liguri in difficoltà per le spese tipiche dei primi anni di vita dei bambini, un aiuto che arriverà sotto forma di voucher per gli asili nido. A partire dal 10 marzo, fino al 31 maggio, sarà possibile presentare le domande per la quinta edizione del bando finanziato con i fondi del Fse+ 2021/2027.

"Per il quinto anno consecutivo la Regione offre un aiuto concreto ai genitori, e in particolare alle madri, per rimanere attivi nel mondo del lavoro e a sostenere le spese tipiche dei primi anni di vita dei bambini - ha spiegato l'assessore alle Politiche socio sanitarie e Terzo Settore, Giacomo Giampedrone -. Un impegno che negli ultimi quattro anni ha portato ad investire oltre dieci milioni di euro, con quasi 7400 domande valide pervenute. Per agevolare il più possibile le famiglie, voucher nido 2023 potrà essere utilizzato anche per le strutture aperte in estate, in modo da dare una risposta alle esigenze delle famiglie anche nei mesi di chiusura delle scuole, ed è retroattivo con la possibilità di presentare domanda anche per le spese sostenute dal settembre 2022". (ANSA).