Imperia festeggia i 107 anni di nonna Giuditta

La residenza protetta Orengo-Demora, di Borgomaro, nell'entroterra di Imperia, ha festeggiato oggi i 107 anni di nonna Giuditta, una delle tredici persone, tutte donne, residenti in Liguria, che hanno raggiunto la veneranda età di 107 anni. "Giuditta vive con noi da alcuni anni è una donna tenace e dolcissima, adora i dolci e ama ancora tantissimo la musica, anche se non sente bene - si legge in una nota della residenza protetta -. E' nata a Cassano D'Adda. Per Lei fiori, regali, musica, canti balli e una grande torta preparata dai cuochi della struttura per il prestigioso traguardo raggiunto". A festeggiarla c'erano il sindaco di Borgomaro Massimiliano Mela; il cda della Fondazione Orengo-Demora con il direttore Luca Volpe; il figlio e i nipoti di Giuditta e gli ospiti. Giuditta ha lavorato nell'azienda Motta, dove all'epoca confezionava i panettoni. Malgrado la veneranda età, partecipa alle feste organizzate dalla Fondazione per le ricorrenze principali, tra cui quella più recente di carnevale. (ANSA).