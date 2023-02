Ucraina: presidio a Genova per chiedere 'cessate fuoco'

(ANSA) - GENOVA, 24 FEB - Per chiedere l'immediata fine del conflitto tra Russia e Ucraina alcune centinaia di persone sono scese in piazza davanti alla Prefettura di Genova aderendo alla manifestazione organizzata da sindacati, associazioni e movimenti contrari alla guerra.

"Siamo arrivati a quasi 300 mila morti, mi sembra che sia davvero l'ora di dire 'basta', lo era già dal primo giorno - sottolinea il segretario generale della Cgil di Genova Igor Magni -. Il nostro Paese e i Paesi europei devono farsi promotori dell'azione diplomatica che è mancata, che sembra nessuno voglia, nessuno parla di come si avvia un processo di pace".

'L'Italia ripudia la guerra', 'cessate il fuoco', 'non alimentiamo la guerra', 'basta armi all'Ucraina', 'no Putin-no Nato, uniti per la pace', 'negoziato subito' le scritte su alcuni striscioni e cartelli.

Le organizzazioni promotrici sono state Cgil Genova, Cgil Liguria, Cisl Genova e Liguria, Uil Liguria, Anpi Genova, Arci Genova, Auser Genova e Liguria, Comunità di San Benedetto, Comunità di Sant'Egidio, Libera Liguria, Good Morning Genova, Emergency, Acli Liguria, Rete Studenti Medi, Agesci Liguria, Legambiente Genova, Forum Terzo Settore Liguria, numerose altre associazioni e partiti.

Il Movimento 5 Stelle e la Lista Sansa hanno dato il loro sostegno all'iniziativa annunciando che aderiranno alla manifestazione per la pace che si terrà domani a partire dalle 14.30 con partenza dal porto di Genova al varco di ponte Etiopia-Lungomare Canepa. (ANSA).