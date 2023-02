Genoa; Gilardino, dobbiamo fare la gara, i punti ora pesano

(ANSA) - GENOVA, 24 FEB - Sfida mondiale, ancora una volta, per Alberto Gilardino che domani troverà di fronte sulla panchina della Spal non più Daniele De Rossi ma Massimo Oddo.

"Hanno cambiato in corsa l'allenatore e quindi l'aspetto tecnico. Prima c'era De Rossi, ora è arrivato Massimo Oddo che mi farà piacere salutare. Sono stati costruiti ad inizio stagione per ambire ad altri tipi di posizioni - ha spiegato il tecnico alla vigilia-. Possono contare sulla struttura fisica di La Mantia, sugli attacchi alla profondità di Pucino e sulla solidità del reparto difensivo. Noi dobbiamo pensare a fare la partita, con grande fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi per ricercare l'episodio favorevole all'interno della gara".

Un Genoa che rispetto alla gara di Modena non dovrebbe cambiare di molto ma dovrà essere in grado di farlo a gara in corsa se servisse. "Questa squadra deve essere brava a partire in un modo e potersi modellare anche in corsa. La volontà espressa nelle ultime gare, nell'ultima a tratti, era di avere spunti interessanti. Anche in quella precedente in casa siamo stati tosti. Passano le partite, c'è sempre una partita in meno e i punti pesano di più, per chi si deve salvare e chi deve provare a vincere. Questo effetto è un effetto di equilibrio e chi sa stare in partita sin al 95', chi sa dare una sterzata, è lì che potrà determinare". Il tecnico piemontese ha poi confermato l'esordio dal primo minuto di Haps, arrivato nel mercato di gennaio ma fermo per le tre giornate di squalifica rimediate quando ancora giocava con il Venezia.

"Haps sta bene e sarà della partita dal primo minuto ma devo ringraziare anche Criscito che ha Modena ha giocato dopo un solo allenamento da quando era rientrato dall'infortunio. D'ora in avanti però tutti dovranno dare un contributo perché si giocherà spesso". (ANSA).