Ucraina: domani presidio per la pace a Genova

Domani, a partire dalle 16.30, in occasione dell'anniversario dell'aggressione russa all'Ucraina avvenuta lo scorso 24 febbraio 2022, si terrà un presidio davanti alla Prefettura di Genova in Largo Lanfranco. A livello nazionale la mobilitazione è stata organizzata da Europe for Peace con l'obiettivo di chiedere il "cessate il fuoco".

Per gli organizzatori "un anno di guerra è troppo e la diplomazia deve chiedere il cessate il fuoco, il dialogo e i negoziati di pace per costruire un'Europa sicura e pacifica per tutti. La guerra è atroce e non è la strada per risolvere i conflitti. Bisogna dire basta alla guerra in Ucraina e basta a tutte le guerre, le violenze, le repressioni e le discriminazioni nel mondo" spiegano i promotori.

L'organizzazione è di Cgil Genova, Cgil Liguria, Cisl Genova e Liguria, Uil Liguria, Anpi Genova, Arci Genova, Auser Genova e Liguria, Comunità di San Benedetto, Comunità di Sant'Egidio, Libera Liguria, Good Morning Genova, Emergency, Acli Liguria, Rete Studenti Medi, Agesci Liguria, Legambiente Genova e Forum Terzo Settore Liguria, "ma l'elenco è in costante aggiornamento" spiegano i promotori.

"E' importante dare continuità alla mobilitazione per chiedere il negoziato ed una decisa azione politica e diplomatica internazionale che rimetta al centro la sicurezza comune". (ANSA).