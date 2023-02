Operaio Ansaldo: perizia su macchinario

(ANSA) - GENOVA, 22 FEB - Sarà una perizia sulla parte mobile del tornio a chiarire cosa abbia provocato l'incidente ieri pomeriggio all'Ansaldo Energia nel quale è rimasto gravemente ferito Simone Bonori, operaio di 37 anni. L'uomo è sempre in coma farmacologico: le sue condizioni sono gravi ma stabili.

Oggi il pubblico ministero Giuseppe Longo e l'aggiunto Francesco Pinto hanno fatto un sopralluogo in fabbrica insieme agli ispettori dello Psal della Asl 3. Gli investigatori hanno sequestrato tutta la documentazione sul macchinario per gli accertamenti. Da una prima analisi, come già detto in prima battuta ieri dai sindacalisti, il tornio a cui lavorava Bonori è del 1980 e revisionato nel gennaio 2023

Gli inquirenti vogliono capire se fosse necessaria una revisione più recente, anche se a prima vista non sembra che vi siano indicazioni in tal senso. Da approfondire anche l'adeguatezza della paratia di protezione sfondata dal pezzo che si è staccato dal tornio: è stato trovato un rinforzo rivettato che forse potrebbe non essere stato adatto per reggere a un carico eccessivo.